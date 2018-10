Beau Five Days Inside wint Televizier-Ring

Beau Five Days Inside is donderdagavond uitgeroepen tot beste tv-programma van het jaar. Het RTL 4-programma van Beau van Erven Dorens won de Gouden Televizier-Ring, die voor de 53e keer werd uitgereikt in de AFAS Live in Amsterdam.

De ontlading was groot bij de presentator, want de grote favoriet voor de prijs was De Luizenmoeder. Ook Expeditie Robinson maakte kans op de felbegeerde publieksprijs. Van Erven Dorens kreeg de prijs uit handen van zwemmer Maarten van der Weijden.

In Beau Five Days Inside bezocht de presentator instellingen waar je normaal niet binnenkomt, zoals een hospice, een tbs-kliniek en een brandwondencentrum. Hij verbleef hier vijf dagen om er achter te komen hoe het is om er te wonen en te werken.