Girls even aan de top op Wereldmeisjesdag

Op de zevende Wereldmeisjesdag nemen meiden en jonge vrouwen voor één dag de macht over in politiek, bedrijfsleven, sport en media. Meisjes uit meer dan zeventig landen zijn donderdag bijvoorbeeld heel even vice-president van Oeganda of baas van Ethiopian Airlines. Het is een project van Plan International om aandacht te vragen voor de ongelijke positie van meiden en vrouwen wereldwijd.

Grote bedrijven zoals Google, Facebook, Spotify, Coca-Cola en L’Oréal doen ook mee aan de actie. In Nederland dragen (gedurende de hele week) onder anderen Ankie Broekers-Knol (voorzitter Eerste Kamer), Margrite Kalverboer (Kinderombudsman) en Therese Noorlander (Sustainability Director Coca-Cola) hun positie over, als symbool voor gelijke rechten en kansen.

Directeur Plan International Nederland Monique van ’t Hek: ,,Met deze Girl Takeovers laten we zien dat echte verandering voor meisjes en jonge vrouwen wereldwijd pas mogelijk is wanneer zij net zo gewaardeerd en gerespecteerd worden als jongens.”