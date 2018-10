Hulpverleners op Sulawesi blij met opbrengst

De opbrengst van ruim 11 miljoen euro na de Nationale Actiedag voor Sulawesi is met veel respect ontvangen in Indonesië. Door de steun van de Nederlandse bevolking zijn de samenwerkende hulporganisaties in staat om via hun lokale partners meer levens te redden, laat Giro555 weten op de dag na de inzamelingsactie op radio en televisie.

,,Solidair zijn, zelfs met namen die jullie niet kennen, dat is fantastisch. Nederland dank je wel”, zegt Kiswara Prihandini, één van de vele hulpverleners. Prihandini werkt voor ICCO/Kerk in Actie.

Ook koningin Máxima en de Indonesische ambassadeur lieten weten dankbaar en ontroerd te zijn door de steun van de Nederlanders voor Sulawesi.

De samenwerkende hulporganisaties hebben besloten het rekeningnummer, giro 555, voor geld voor Sulawesi voorlopig open te houden.