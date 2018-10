Ilse Warringa wint Zilveren Televizier-Ster

Ilse Warringa, alias juf Ank in De Luizenmoeder, is opnieuw in de prijzen gevallen. Ze won donderdagavond de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice in de AFAS Live in Amsterdam. Vorige week sleepte Warringa al een Gouden Kalf in de wacht. De succesvolle serie De Luizenmoeder (AVROTROS) behoort ook tot de laatste drie kanshebbers voor de felbegeerde Gouden Televizier-Ring.

Warringa, medeschrijver van de serie, versloeg haar Luizenmoeder-collega Jennifer Hoffman. Zij maakte met de rol van Hannah, een van de moeders die regelmatig op het schoolplein van basisschool De Klimop staat, ook kans op deze prijs. Ook Lies Visschedijk, die Soof speelt in de gelijknamige serie, wist haar nominatie niet te verzilveren.

Het is dit jaar voor het eerst dat de prijs voor acteur en actrice is gecombineerd. De vrouwen gaven de mannen echter het nakijken bij de laatste drie kanshebbers.