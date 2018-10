Justitie zoekt drugs en telefoons in bajes

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is donderdag een zoekactie begonnen naar de aanwezigheid van onder meer drugs en mobiele telefoons in het Justitieel Complex Zaanstad. Aanleiding voor het onderzoek zijn naar De Telegraaf gelekte videobeelden en foto’s. Daarop zijn feestende gedetineerden, smartphones en vermoedelijk drugs te zien. ,,Dit is onacceptabel”, zo reageerde een woordvoerster van het ministerie.

Gedetineerden die op de beelden worden herkend, zullen ,,gepaste straffen” opgelegd krijgen, aldus de woordvoerster. Ook zal de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI) van het ministerie, verantwoordelijk voor gevangenissen en huizen van bewaring, onderzoeken hoe de verboden goederen het complex zijn binnengekomen en welke maatregelen er noodzakelijk zijn om herhaling te voorkomen.

De moderne, nieuw gebouwde inrichting in Zaanstad is ruim twee jaar geleden in gebruik genomen en biedt plaats aan circa duizend gedetineerden.