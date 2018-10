Legerbaas: lange missie kan voorlopig niet

Een nieuwe meerjarige missie kan de krijgsmacht voorlopig niet aan, ook niet nu Defensie er 1,5 miljard euro extra bijkrijgt. Dat zegt Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer. Nederlandse militairen zitten momenteel onder meer Litouwen, Afghanistan, Mali en Irak.

Volgens de hoogste militair van de Nederlandse krijgsmacht komt dat onder meer omdat er een personeelstekort is, vooral in ondersteunende eenheden (medische dienst, techniek, logistiek). Daarnaast eist de invoering van het gevechtsvliegtuig F-35 en de komst van nieuwe Chinook-helikopters veel tijd.

Volgens Bauer kan de krijgsmacht door de afbouw van de missies in Mali en tegen IS de gereedheid weer op orde krijgen. Een kortere bijdrage aan een missie zou wel mogelijk zijn, maar een meerjarige missie ,,daar acht ik de kans klein op”, aldus Bauer. Op dit moment zijn zo’n negenhonderd militairen op missie in het buitenland.