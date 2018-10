Onderzoek alarmering slachtoffers kinderporno

In de toekomst krijgen slachtoffers van kinderporno mogelijk een melding als er beeldmateriaal van hen opduikt tijdens een rechtszaak. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) laat onderzoek doen naar zo’n alarmeringssysteem.

Slachtoffers kunnen op basis van de opgedoken beelden een schadevergoeding eisen van bijvoorbeeld de verspreider.

De Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar had zo’n systeem aanbevolen. Volgens hem versterkt het de rechten van de slachtoffers. In de Verenigde Staten is een dergelijk systeem al jarenlang praktijk.

Het is de bedoeling dat slachtoffers zelf een stem krijgen bij de ontwikkeling ervan. Betrokkenen worden dan ook opgeroepen mee te doen aan het onderzoek.