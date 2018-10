Regenboogvlag gaat uit op Coming Out Dag

Meer dan 160 gemeenten, provincies en ministeries hijsen donderdag de regenboogvlag. Dat doen ze ter gelegenheid van Coming Out Dag, een internationaal evenement om de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te bevorderen.

Vorig jaar deed al een recordaantal van 130 gemeenten mee, dit jaar is dat aantal verder gestegen. De vlag gaat donderdag ook uit bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Justitie & Veiligheid, Defensie, Buitenlandse Zaken en een tiental provincies.

,,Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook”, laat LHBT-belangenorganisatie COC weten.

Coming Out Dag had voor het eerst plaats in de Verenigde Staten in 1988. Sinds 2009 wordt de dag ook in Nederland gehouden.

Coming out betekent uit de kast komen, het moment waarop homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen voor hun geaardheid uitkomen. De regenboogvlag bestaat al eeuwen en werd onder meer gebruikt door Zuid-Amerikaanse indianen, opstandige boeren in Zuid-Afrika en vredesbewegingen. Sinds de jaren zeventig is de regenboogvlag symbool van de homobeweging.