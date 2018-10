Romeinse brug ontdekt in Utrecht

In de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn is een brug uit de Romeinse tijd ontdekt. Die is mogelijk ergens tussen de jaren 100 en 125 gebouwd. De brug is ruim vijf meter breed en ligt vlak bij knooppunt Oudenrijn.

Volgens de gemeente Utrecht zijn zestien eikenhouten brugpijlers bewaard gebleven. Ook de zogeheten landhoofden hebben de tand des tijds doorstaan. Bij de aanleg hebben de Romeinen basaltbrokken uit de buurt van het Duitse Bonn gebruikt.

Het huidige Utrecht lag aan de noordgrens van het Romeinse rijk, de limes. De plaats heette toen Traiectum. Langs de zuidoever van de Rijn hadden de Romeinen een doorgaande weg aangelegd. De gevonden brug lag over een zijriviertje.

Zo’n twintig jaar geleden is een vergelijkbare brug gevonden in de buurt van Utrecht. Die lag een paar kilometer verder naar het westen.