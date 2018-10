Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van een jeugdleider van een scoutinggroep in Goes die wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen. De rechtbank in Middelburg sprak de man donderdag vrij omdat de man de handelingen niet opzettelijk zou hebben verricht. Het OM noemt dat oordeel echter ,,onbegrijpelijk” en meent dat er wel degelijk opzet in het spel was.