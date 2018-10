Staat in beroep tegen veroordeling foltering

De Nederlandse staat is in beroep gegaan tegen de veroordeling voor de mishandeling van een Indonesische oud-strijder door Nederlandse militairen in 1947. De rechtbank in Den Haag bepaalde in juli dat de staat aansprakelijk en schadeplichtig is jegens de inmiddels overleden Yaseman van het eiland Java. Er was een schadevergoeding van 5000 euro toegekend.

Advocaat Liesbeth Zegveld, die meerdere nabestaanden uit Indonesië bijstaat, is niet blij met het hoger beroep. ,,Dit bedenk je niet, laat het toch rusten.” Ze wijst erop dat bekend is dat militairen in voormalig Nederlands-Indië vaker en over een lange periode in de fout gingen. Weduwen uit Rawagede van mannen die destijds waren geëxecuteerd door Nederlanders, werden daarvoor enkele jaren geleden wel in het gelijk gesteld.

Zegveld vindt het raar dat de staat alleen díe fouten wil erkennen, maar niet zaken als marteling. Volgens haar wordt tegelijk met de zaak Yaseman ook de beroepszaak behandeld van vijftien kinderen van vaders die zijn geëxectueerd in Zuid-Sulawesi in 1947. Zij werden vorig jaar in het ongelijk gesteld, omdat ze te laat waren met het aansprakelijk stellen van de staat.