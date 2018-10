Strijd om Gouden Televizier-Ring nadert einde

AMSTERDAM – Nog even en dan weten we wie dit jaar de Gouden Televizier-Ring wint. De belangrijkste publieksprijs in televisieland gaat dit jaar naar De Luizenmoeder, Expeditie Robinson óf Beau Five Days Inside.

Alle genomineerden voor de Ring kunnen donderdagavond meermaals in de prijzen vallen. Beau van Erven Dorens maakt ook kans op de Zilveren Televizier-Ster voor de beste presentator. Hij neemt het op tegen Humberto Tan en Johnny de Mol.

De Luizenmoeder-actrices Ilse Warringa en Jennifer Hoffman zijn beiden in de race voor de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ook Lies Visschedijk dingt mee naar de prijs, voor haar rol in Soof: Een nieuw begin.

Expeditie Robinson strijdt om de Digital Impact Award. Ook Wie is de mol? en Zondag met Lubach zijn genomineerd voor de nieuwe prijs voor televisiemakers die de kijkers het best online weet te bereiken.

Eva Jinek kan voor het tweede jaar op rij de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice pakken. Ze neemt het op tegen Chantal Janzen en Geraldine Kemper. De strijd om de Televizier Talent Award gaat tussen Ellie Lust, Kaj Gorgels en Nienke Plas. Beste jeugdprogramma van het afgelopen jaar wordt Bommetje!, De Eindmusical of De Viral Fabriek.

Het Gouden Televizier-Ring Gala is vanaf 20.30 uur live te volgen op NPO 1.