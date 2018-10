Archeologiedagen brengen verleden tot leven

Het verborgen verleden van Nederland zichtbaar gemaakt. Daar draait het om tijdens de Archeologiedagen van vrijdag tot en met zondag.

,,De dagen vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat”, aldus de organiserende stichting Nationale Archeologiedagen.

De stichting heeft zich ten doel gesteld ,,het verhaal van de archeologie een podium te geven en kinderen en volwassenen met aansprekende thema’s te inspireren, prikkelen, informeren en te vermaken.”

De belangstelling voor het driedaagse evenement is sinds de eerste editie in 2015 flink toegenomen. In dat jaar kwamen 21.000 mensen op de activiteiten af, vorig jaar 45.000.

De editie van dit jaar telt ruim driehonderd activiteiten door het hele land. Het publiek kan terecht bij lezingen en workshops, fiets- en wandeltochten, kan meehelpen bij archeologische opgravingen of een van de tentoonstellingen bezoeken.

De drie dagen sluiten aan bij de Maand van de Opgegraven Geschiedenis, onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.