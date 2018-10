Extra bedenktijd voor uitspraak A7-blokkade

De rechtbank in Leeuwarden doet op vrijdag 9 november uitspraak in de zaak over de A7-blokkade op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar. De bedenktijd duurt daarmee vier weken, in plaats van de gebruikelijke twee.

De afgelopen week waren er zittingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de eerste drie dagen werden 34 ‘blokkeer-Friezen’ in groepjes van drie of vier personen gehoord. Op donderdag mochten ook de anti-Zwarte Pieten-demonstranten die met de actie waren tegengehouden hun verhaal doen. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend welke straf de Friezen zouden moeten krijgen. Daarna was het de beurt aan de verdediging van de verdachte blokkeerders.

Vrijdagavond kregen de verdachten tot slot de gelegenheid voor een laatste woord. Vijf wilden nog wat zeggen, onder wie Jenny D. uit Drachten. Zij wordt door het OM gezien als het boegbeeld van de blokkeeractie, waardoor de anti-Zwarte Pietendemonstranten niet bij de intocht in Dokkum kwamen. D. merkte op dat een groot deel van Nederland de verdachten steunt.

,,Als er iets is waarvan ik hoop dat we dat hebben bereikt, dan is het dat bestuurders hun huiswerk doen, hun ogen openen en er geen demonstraties meer zullen zijn tussen onze kinderen”, aldus D. Zij doelde daarmee op nationale sinterklaasintochten de afgelopen jaren waarbij anti Zwarte-Pietendemonstranten aanwezig waren. Beelden daarvan vormden volgens de verdachten de aanleiding tot de blokkade op zaterdag 18 november 2017.

Een andere verdachte merkte op: ,,Tegenover u staan hardwerkende mensen. Ik hoop dat u naar de wil van het volk zult luisteren en ons vrijspreekt.”