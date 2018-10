Herfstvakantie voor scholieren regio Zuid

Scholieren in het zuiden van het land kunnen vanaf vrijdag genieten van de herfstvakantie die een week duurt. De scholen in het noorden en de regio Midden Nederland sluiten de deuren een week later.

Automobilisten moeten vrijdagmiddag wel rekening houden met flinke verkeersdrukte. Naar verwachting ontstaan de eerste files van de avondspits vrijdag al om 13.00 uur en houden aan tot 19.00 uur, aldus de ANWB. Vooral rond Utrecht en Arnhem wordt het volgens de verkeersdienst aansluiten geblazen.

De drukste wegen zijn waarschijnlijk de A1 Apeldoorn – Hengelo, de A12 Utrecht – Arnhem en de A28 Utrecht – Zwolle. Ook in het zuiden wordt het volgens de ANWB druk, vooral rond Den Bosch en Eindhoven.

Komende week kunnen verschillende wegwerkzaamheden en evenementen ook voor verkeershinder zorgen. Zo is er zaterdag de voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en zondag een marathon in Eindhoven. Ook de Lego World in de Jaarbeurs Utrecht kan vanaf donderdag voor extra files zorgen.