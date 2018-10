Kabinet: nog geen zorg over Nederlands voetbal

Het kabinet vreest vooralsnog niet dat het Nederlandse profvoetbal net zo verwikkeld is in matchfixing en fraude als het Belgische lijkt te zijn. Minister Bruno Bruins (Sport) en zijn collega Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben nog geen aanwijzingen van zulke praktijken in Nederland.

,,Maar met dit soort berichten ben ik natuurlijk altijd alert”, zegt Bruins. Hij sluit niet uit dat er ,,wel nieuwsberichten komen”. De minister wacht het onderzoek van de Belgische politie en justitie eerst maar eens af. ,,Zij zitten er daar bovenop en ik volg dat. Daar laat ik het maar even bij.”

Ook Grapperhaus is ,,altijd open” voor dergelijke signalen over het Nederlandse voetbal. ,,Maar vooralsnog hebben we die signalen niet.”