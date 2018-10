Kroongetuige verhoord via tussenpersoon

Fred R., de tweede kroongetuige uit liquidatieproces Passage die wordt gehoord in de strafzaak van Willem Holleeder, geeft vrijdag en de komende week tijdens zijn ondervraging antwoord via een intermediair. Dit heeft de rechtbank besloten.

De beslissing volgde op een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Dat stelde dat het gevaar te groot is dat aan de hand van zijn woordgebruik te herleiden is waar R. verblijft. R. kreeg een nieuwe identiteit nadat hij uit de school was geklapt.

R. meldde zich als kroongetuige nadat hij in het Passageproces dertig jaar cel had gekregen voor het regelen van de moord op kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Met zijn verklaringen lapte hij in het hoger beroep van Passage Dino Soerel erbij en zag hij zijn eigen straf gehalveerd worden. Hij verklaarde ook belastend over Holleeder.

De ondervraging via een tussenpersoon is zeer tegen de zin van Holleeders raadsman Sander Janssen, die zich er fel tegen verzette. Ook de rechtbank gaf aan ,,ongelukkig” te zijn met de beslissing. ,,Maar de veiligheid staat voorop. Daar kunnen we niet omheen.”