In Bodegraven is een bakfiets met twee kinderen erin aangereden door een vrachtwagen. Op de fiets zat de moeder van de kinderen, een derde kind fietste ernaast.

De moeder en een van de kinderen zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. De twee andere kinderen bleven ongedeerd. Het is niet bekend of het gewonde kind in de bakfiets zat of ernaast fietste.

Het ongeluk gebeurde nabij een spoorwegovergang.