‘Niet eerder zo warm op 12 oktober’

Het is op 12 oktober nog niet eerder zo warm geweest op één van de huidige operationele KNMI-weerstations, als op deze vrijdag. Om 13.10 uur werd het in Ell 24 graden, aldus Weeronline. Het oude record stond op naam van weerstation Maastricht met 23,8 graden, dat was in 1990. Volgens het weerbureau loopt de temperatuur in Limburg de komende uren nog verder op naar 25 à 26 graden.

Vorig jaar werd het op 16 oktober in Brabant en Limburg overigens ook erg warm: 25 graden plus. Zaterdag, zo verwacht Weeronline, wordt het nog warmer dan vrijdag. Met 22-24 graden aan de kust en 25-27 graden landinwaarts wordt het ongekend warm voor 13 oktober.