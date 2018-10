Nieuwe benzinelabels aan de pomp

Automobilisten krijgen vanaf vrijdag aan de pomp te maken met nieuwe namen voor hun brandstof. Gewone benzine heeft het label E5 gekregen. Benzine met een ethanolgehalte van maximaal 10 procent krijgt een E10-sticker. De sticker met de E-waarde is overigens geen vervanging voor de aanduiding van Euro 95 en Euro 98, die slaat op het octaangetal. Reguliere diesel wordt per vrijdag ook aangeduid met een letter B.

Tankstations plakken de nieuwe stickers naast de nu bekende labels. Nieuwe voertuigen krijgen nu een sticker in het onderhoudsboekje en in de tankklep om aan te tonen welke brandstof geschikt is. Consumenten die twijfelen over welke brandstof geschikt is voor hun auto, kunnen navraag doen bij de dealer of fabrikant.

De wit-zwarte labels zijn in de hele Europese Unie hetzelfde en moeten een einde maken aan verwarring bij het tanken over de grens. De verschillende soorten brandstof zijn binnen het labelsysteem te herkennen aan hun vorm. De symbolen voor diesel zijn vierkant en gasachtige brandstoffen als lpg en waterstof hebben een ruit.