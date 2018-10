Proef met scanner tegen bajessmokkel mislukt

Een proef met een bodyscanner om smokkelwaar buiten gevangenissen te houden is mislukt. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid, na berichtgeving van de NOS.

De proef liep een jaar in de gevangenissen in Vught en Zwaag, met dezelfde soort scancabines die op onder meer Schiphol worden gebruikt. De scanners bleken echter niet in staat om de kleine drugspakketjes en telefoons die vaak naar binnen worden gesmokkeld, te detecteren. Het ministerie kijkt nog of er andere scanners zijn, die mogelijk beter smokkelwaar detecteren.

Een proef met een speciale hond die mobiele telefoons kan opsporen is wel succesvol gebleken. Er komt binnenkort een tweede hond bij.