Rutte spoort bedrijven aan tot meer openheid

Minister-president Mark Rutte wil dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven vaker de tijd neemt om zaken uit te leggen aan het publiek of aan de Tweede Kamer. Die boodschap heeft de premier overgebracht tijdens een onderhoud eerder deze week met de president-commissarissen van een aantal grote beursgenoteerde ondernemingen.

De topmannen van grote ondernemingen moeten volgens Rutte weer zichtbaarder worden. ,,Ga bij Pauw zitten of De Wereld Draait Door, desnoods bij Hart van Nederland, waar je het ook kwijt wilt, maar ga praten”, aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Fiscale kwesties zijn in het Catshuis niet ter sprake gekomen. De ontmoeting viel samen met coalitiegesprekken over een nieuw pakket belastingmaatregelen voor bedrijven, nu de afschaffing van de dividendbelasting zo goed als zeker niet doorgaat. Rutte houdt evenwel vol dat het onderwerp niet op de agenda stond. Het gesprek was al maanden geleden gepland.