Bij de gasexplosie vrijdag in een huis in Putte (Noord-Brabant) was geen sprake van een misdrijf. Dat heeft het onderzoek van de politie uitgewezen. De ontploffing kostte een man het leven – vermoedelijk de bewoner, maar daarover is nog geen definitief uitsluitsel.

Na de ontploffing in het pand aan de Keizerstraat ontstond een brand die met veel rook gepaard ging. Het huis is uitgebrand.

Inmiddels is de politie-afzetting bij het huis weggehaald.