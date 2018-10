Gratis kunst kijken bij Boijmans Van Beuningen

Het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen houdt zaterdag open huis. Ter gelegenheid van de opening van vier nieuwe tentoonstellingen is het museum gratis toegankelijk.

In de tentoonstelling ‘Boijmans in de Oorlog. Kunst in de verwoeste stad’ staat het museum stil bij het eigen verleden in de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling ‘Time Slip’ van Marten Hendriks (Doetinchem 1941) toont een overzicht van zijn werk van de afgelopen 55 jaar en voor de vijftiende editie van de expositiereeks Sensory Spaces creëert Sol Calero (Caracas 1982) een kleurrijke ontmoetingsplek.

De open dag begint om 11.00 uur met de feestelijke opening van jaarlijkse verkooptentoonstelling Kunst4Kids. Aan 26 kunstenaars is gevraagd een kunstwerk te maken. Kinderen kunnen kiezen uit onder meer tekeningen, schilderijen, sculpturen en foto’s. De tentoonstelling is twee weken lang geopend, alleen voor kinderen.

Verder zijn er rondleidingen, performances en boekpresentaties.

Het publiek kan terecht tussen 11.00 en 17.00 uur.