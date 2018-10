Meer aandacht voor risico trombose door pil

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vraagt zaterdag, op Wereld Trombose Dag, meer aandacht voor de risico’s van anticonceptiemiddelen met hormonen. De organisatie heeft een speciale informatiekaart gemaakt met medische klachten die kunnen wijzen op trombose, een gevaarlijk stolsel in het bloedvat. Daarbij wordt duidelijk welke vrouwen risico lopen.

Bekend is dat de pil, de vaginale ring en de anticonceptiepleister een verhoogd risico op trombose met zich meebrengen. Het gaat om anticonceptiemiddelen met twee hormonen, die ervoor zorgen dat vrouwen niet zwanger raken. ,,Onbehandelde of te laat ontdekte trombose kan ernstige gevolgen hebben. Hoewel het risico hierop klein is, is het er wel”, zegt Ton de Boer, voorzitter van het CBG.

Volgens het college kunnen klachten als roodheid en zwelling van het been, plotselinge kortademigheid en pijn op de borst tijdens het ademhalen wijzen op trombose. Ook een versnelde ademhaling, verhoogde hartslag en onverklaarde zware hoofdpijn kunnen duiden op de aandoening. ,,Mochten deze klachten zich voordoen dan moeten gebruiksters direct contact opnemen met hun arts”, aldus de Boer.

Trombose ontstaat meestal in het onderbeen. Het bloedstolsel kan zich ook verplaatsen naar de long (longembolie).

Vrouwen lopen een groter risico op zo’n stolsel tijdens de zwangerschap en de eerste zes weken na de bevalling. Maar ook vrouwen die roken, boven de 35 jaar zijn, een erfelijke stollingsafwijking hebben en te zwaar zijn lopen extra risico.