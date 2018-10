Oranje verslaat Duitsland met 3-0

Na vijf duels heeft het Nederlands elftal weer eens van Duitsland gewonnen, met 3-0 zelfs. Virgil van Dijk opende in de dertigste minuut de score in de Johan Cruijff ArenA. Memphis Depay counterde zijn ploeg in de 87e minuut naar 2-0. Georginio Wijnaldum bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Met dank aan de overwinning staat Oranje halverwege groep 1 van de hoogste divisie van de Nations League op de tweede plaats met drie punten. Wereldkampioen Frankrijk is voorlopig koploper met vier punten. Duitsland heeft pas een punt. Die ploeg gaat dinsdag op bezoek bij Frankrijk.

Het Nederlands elftal sluit de groepsfase van de Nations League volgende maand af met een thuiswedstrijd tegen de Fransen en een krachtmeting met Duitsland in Gelsenkirchen. De nummer laatst van de Nations League degradeert naar een niveau lager.