Unieke reeks van drie zomerse dagen op rij

Niet eerder kwam het zo laat in de herfst tot twee of meer zomerse dagen op rij. Op het KNMI-weerstation Ell werd zaterdag voor de derde dag op rij minstens 25 graden gemeten.

In Limburg werd het donderdag 25,3 graden, vrijdag 25,5 graden en zaterdagmiddag steeg het kwik naar 25,1 graden, aldus Weeronline. Het vorige record stamde uit 1921. Toen werd het op het vliegveld van Maastricht begin oktober ook zomers warm. Op 10 oktober werd het maar liefst 28,7 graden. In dat jaar werden in totaal acht zomerse dagen geteld.

Zaterdag is nog een weerrecord gebroken: het is de warmste 13 oktober ooit gemeten. Om 14.00 uur werd het in het Achterhoekse Hupsel 27,3 graden. Om 13.50 uur gaf de thermometer in De Bilt 25,1 graden aan. Het is zaterdag de 55e officiƫle zomerse dag van 2018.