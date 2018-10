Voetbalfans op de vuist in Amsterdam

In de Amsterdamse binnenstad zijn zaterdagmiddag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Twee mensen zijn gewond geraakt, maar het letsel is onbekend. Er is één arrestatie verricht.

De vechtpartij ontstond bij een café aan de Spiegelgracht. Er werd geslagen en met stoelen gegooid.

De politie kon alleen aangeven dat het om voetbalsupporters gaat, de nationaliteit is niet duidelijk. In de Johan Cruijff Arena speelt het Nederlands elftal zaterdagavond tegen Duitsland in de Nations League.