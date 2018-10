Ruim 2,4 miljoen mensen hebben op tv gezien hoe Oranje het Duitse elftal zaterdagavond met 3-0 inmaakte in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA . De wedstrijd was het best bekeken programma van de zaterdagavond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Ook de voorbeschouwing (1,5 miljoen kijkers) en de nabeschouwing (bijna 1,3 miljoen) werden goed bekeken.

Boven de miljoen kijkers scoorden verder het NOS Journaal van 20 uur (1,9 miljoen) en Kassa (1,1 miljoen).