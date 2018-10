Amsterdam Dance Event viert dertig jaar dance

Met naar verwachting opnieuw een recordaantal bezoekers en meer locaties dan ooit stevent het Amsterdam Dance Event (ADE) weer af op een grootsere editie dan ooit. ’s Werelds grootste club- en conferentiefestival op het gebied van elektronische muziek viert dit jaar het ontstaan van de dance dertig jaar geleden in Nederland.

,,Gestart in 1988, natuurlijk werd Nederland toen Europees kampioen voetbal, maar ons land stond aan de vooravond voor een culturele omslag”, blikt ADE-directeur Richard Zijlma terug. ,,Deze editie staan we hierbij volop stil, onder meer met een boek en een documentaire rondom dertig jaar dance in Nederland.”

ADE, dat voor de 23e keer plaatsvindt, opent woensdag met een concert in de Melkweg van Colin Benders (voorheen Kyteman) en het Metropole Orkest. Tijdens het evenement, dat tot en met zondag duurt, zijn er optredens van meer dan 2500 artiesten op bijna tweehonderd locaties. ,,Het programma van ADE is larger than life zou je kunnen zeggen”, zegt Zijlma. ,,We zijn trots dat je zo’n beetje iedere muziekstroming binnen de elektronische muziek kunt bezoeken.”

De organisatie verwacht rond de 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland, zo’n 5000 meer dan vorig jaar. Volgens Zijlma is de grens van de groei nog niet in zicht. Hij verwacht dat er de komende jaren nog meer nationaliteiten naar Amsterdam komen. ,,Elektronische muziek is natuurlijk al jaren bezig met een wereldwijde opmars. Ik denk dat ADE steeds meer een global platform wordt.”

Dj Hardwell neemt tijdens ADE in de Ziggo Dome met het Metropole Orkest voorlopig afscheid van zijn fans. De dj kondigde eerder aan dat hij voor onbepaalde tijd stopt met draaien omdat hij meer tijd voor zichzelf nodig heeft. Volgens de ADE-directeur is er op het evenement ook aandacht voor de hoge werkdruk in deze industrie. ,,In ieder geval kijk ik erg uit naar zijn show, waar ook de geschiedenis van dance wordt gevierd.”

Zijlma, die vanaf het begin bij ADE betrokken was, neemt na deze editie afscheid als directeur. Hij had destijds nooit kunnen denken dat het evenement zo groot zou worden. ,,Het is werkelijk fantastisch om een muziekevenement zo’n beetje parallel aan de start van het digitale tijdperk te mogen zien opbloeien. In die zin kun je zeggen: das war einmal. Nu is ADE de meest prominente cultuurmanifestatie van deze generatie, wereldwijd wellicht. Daar zijn we trots op.”