In Putten op de Veluwe is een auto met zeven inzittenden van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Dat gebeurde zondagochtend vroeg op de Voorthuizerstraat. Alle inzittenden zijn gewond geraakt, van wie vijf ernstig.

De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, onder meer in Utrecht en Ede. Alle zeven gewonden, vier vrouwen en drie mannen, zijn afkomstig uit Polen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, meldt de politie.