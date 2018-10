Nachtwacht decor van Tussen Kunst en Kitsch

De Nachtwacht vormt het decor van de jubileumuitzending van Tussen Kunst en Kitsch. Het kunstprogramma van AVROTROS viert in het Rijksmuseum in Amsterdam het 35e seizoen. Woensdag is de uitzending op NPO 1.

,,We zijn in ons 35-jarig bestaan nooit in het Rijksmuseum geweest. Het is een bijzondere locatie. De experts zitten in de Eregalerij tussen de Hollandse meesters”, zegt presentator Frits Sissing, die de tv-klassieker in september 2015 overman van Nelleke van der Krogt.

De eenmalige opnames in het Rijksmuseum hadden veel voeten in de aarde. Sissing: ,,Het museum is zeven dagen per week open, vandaar dat we opnames hadden op zaterdagavond. Met dubbele bezetting zijn we het museum na sluitingstijd ingegaan om alles snel op te bouwen, zodat we onze bezoekers vanaf zes uur tot een uur of half elf ’s avonds konden ontvangen. Het is ons goed bevallen, het geeft een andere sfeer. We moeten dit vaker doen.”

In het Rijksmuseum zag Sissing aan zijn tafel diverse kunstschatten voorbijkomen, waaronder een bijzonder Boeddha-beeld, een uniek en onbekend zelfportret van Wouterus Mol en een tinnen kan waarvan expert Jan Beekhuizen weet te vertellen dat dergelijke kannen vaak worden afgebeeld op schilderijen uit de 17e eeuw. Sissing noemt ook een sieraad “vergelijkbaar met een exemplaar die in het Rijksmuseum hangt”.

Kitty Laméris en haar zus Anna zijn al ruim tien jaar als experts van glas en tegels aan het programma verbonden. Ze volgden hun ouders op. Laméris: ,,De taxeerdagen trekken vaak zoveel bezoekers dat er hele rijen voor je tafel staan. We hebben onze ouders vroeger altijd bijgestaan en geholpen waar we konden om alle voorwerpen te taxeren.”

Een hoogtepunt voor Laméris was aan begin van dit 35e seizoen, toen ze een antieke glazen beker met daarop veel Friese adellijke namen in handen kreeg. ,,Ik heb nog een nooit een glas uit de zestiende eeuw gehad. Dit exemplaar was extreem zeldzaam. Hij is 85.000 euro waard, het alleroudste en allerduurste stuk dat ik ooit zelf zag bij Tussen Kunst en Kitsch.”

Elke keer is Laméris weer benieuwd wat mensen aandragen. ,,Vooraf zijn we heel benieuwd wat er gaat komen en achteraf vragen we alle experts – het is een heel leuk team – wat zij hebben gehad. Van alles wat langskomt is 95 procent niet geschikt voor het programma. Voor de eigenaren zijn ze wel belangrijk. Onze taak is om dit op een diplomatieke manier te vertellen en teleurstelling te voorkomen.”

Tussen Kunst en Kitsch, gebaseerd op het BBC-format Antiques Roadshow, haalt na al die jaren nog steeds standaard de top 3 van best bekeken tv-programma’s. Sissing: ,,De kracht van het programma is dat er nooit gesleuteld is aan de formule. Die was goed en is goed. Andere programma’s moeten hipper en verjongen, dan raak je kijkers kwijt. Bovendien denk ik dat mensen zich goed met het programma kunnen identificeren. Iedereen heeft wel een schilderij in huis waarvan men zich de waarde afvraagt. Verder biedt het leuke verhalen over kunst en geschiedenis en mogen we even voyeur zijn als mensen horen of hun verwachting wel of niet uitkomt.”