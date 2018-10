Nederland deelt DNA-data in Europees project

Nederland heeft zich aangesloten bij het Europese project dat nationale databanken met genetische en gezondheidsgegevens aan elkaar koppelt om informatie uit te wisselen. Het project dient niet alleen om de krachten te bundelen bij onderzoek naar zeldzame ziekten, kanker en hersenaandoeningen, maar moet ook duidelijk maken wat de invloed van iemands DNA is op de werking van bepaalde medicijnen.

Ons land is de achttiende EU-lidstaat die de zogenoemde eHealth-verklaring ondertekent. De doelstelling is om in 2022 1 miljoen zogeheten ‘genomen’ in de EU toegankelijk te maken voor onderzoekers en initiatieven beter op elkaar af te stemmen met het oog op een betere gezondheidszorg. Een genoom geeft weer hoe een organisme, cel of virus genetisch is samengesteld.

De Europese Commissie neemt de coördinatie op zich. EU-commissaris Mariya Gabriel (Digitale Economie en Samenleving) heet Nederland welkom. ,,Samenwerking rond gezondheid en in het bijzonder het verbinden van genetische gezondheidsgegevens in de EU is van het grootste belang om alle EU-burgers een betere behandeling te geven.’’

Voor het delen van genetische en medische gegevens gelden de hoogste standaarden voor databescherming, staat in de verklaring. Bij innovatie in de zorg moeten de behoeften van burgers vooropstaan, aldus de ondertekenaars.