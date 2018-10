‘Ook in andere gevangenissen is het feest’

Niet alleen in de gevangenis van Zaanstad komen misstanden voor, maar ook in die van Nieuwegein en Alphen aan den Rijn. Dit vertellen anonieme oud-gevangenen aan De Telegraaf.

In Nieuwegein zouden gedetineerden onder meer drank en drugs bestellen bij bewaarders. De spullen worden in lampen binnengesmokkeld. Een van liquidaties verdachte gevangene kreeg volgens de krant van handlangers smokkelwaar toegegooid over de gevangenismuur, zonder dat bewakers iets in de gaten hadden. Ook zouden gevangenen onderling mobiele telefoons met onbeperkte bel- en databundels verkopen.

Een ex-gedetineerde vertelt in de krant dat hij de gevangenis in Alphen ,,erg gezellig” vond. „In de groepscellen in Alphen keken we samen naar Utopia en dan werd er volop geblowd of sterke drank genuttigd. Geen bewaarder die er wat van zei.”

De Telegraaf publiceerde vorige week foto’s en videobeelden van feestende gedetineerden in Zaanstad. De beelden, waarop ook drugs te zien zijn, waren vermoedelijk door de gevangenen zelf gemaakt en naar vrienden en familie gestuurd.