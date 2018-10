Opnieuw minder misdrijven geregistreerd

De politie heeft vorig jaar minder misdrijven geregistreerd dan in 2016. In 2017 zijn ongeveer 830.000 misdrijven opgetekend. In vergelijking met 2016 is dat een daling van 11 procent. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een derde gedaald.

Dat staat in de maandag naar buiten gebrachte publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Raad voor de rechtspraak.

In 2017 registreerde de politie in totaal 170.000 personen die werden verdacht van het plegen van een of meerdere misdrijven. Een jaar eerder waren dat 182.000 mensen.

De publicatie is gebaseerd op een nieuwe analyse van deels eerder gepubliceerde en deels voorlopige cijfers. De cijfers worden wel gekleurd omdat een deel van de criminaliteit buiten beeld blijft omdat lang niet overal aangifte van wordt gedaan.