RTL nog niet klaar met Zwarte Piet-conflict

In het tv-programma RTL Late Night komt presentator Twan Huys maandag met een verklaring over het conflict, in de aflevering van vrijdag, tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Aanleiding was de dagen durende rechtszaak in Leeuwarden over de blokkade-actie op de A7 op de dag van de nationale sinterklaasintocht in 2017.

Jenny Douwes, het zelfbenoemde boegbeeld van de ‘blokkeerfriezen’ en anti-Piet-activist Jerry Afriyie kwamen met elkaar aan de tafel te zitten. Maar Douwes zou volgens haar advocaat Wim Anker al meteen hebben aangegeven geen zin te hebben in een ‘open gesprek’ over de persoon en kleur van Zwarte Piet. De redactie van het programma bestrijdt dat.

RTL liet maandag verder weten dat er ,,geen sprake is van een vertrek van Twan Huys bij RTL Late Night”. Dat gerucht gaat omdat het programma sinds de start wordt geplaagd door slechte kijkcijfers.