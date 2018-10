Vrouw steekt paar keer de A12 over

De politie heeft zondagavond een vrouw van de snelweg A12 gehaald. Ze was de weg (tussen Zoetermeer en Den Haag) meerdere keren overgestoken. Dat leverde uiteraard voor alle weggebruikers zeer onveilige situaties op. De vrouw bleek erg in de war en agressief.

Ze is meegenomen naar het politiebureau maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ze probeerde de ramen van de politieauto te vernielen. Die werd daarop aan de kant gezet in afwachting van een ambulance. Agenten zijn met haar meegereden en hebben haar overgedragen aan de hulpverlening.