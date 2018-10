12 jaar cel en tbs voor doden bejaarde vrouw

De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een 39-jarige Belgische vrouw veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van de 82-jarige Rini Ansems uit Maastricht. De rechtbank acht bewezen dat Sandra N. de bejaarde vrouw in januari 2017 met messteken om het leven bracht. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden achttien jaar celstraf geëist en tbs met dwangverpleging.

Het lichaam van Rini Ansems werd in januari 2017 gevonden in de garage bij haar woning. Ze bleek een paar dagen eerder te zijn doodgestoken. Het lemmet van het mes waarmee zij werd gedood, was in de hals van het slachtoffer blijven steken. De politie heeft later een bebloede jas en het afgebroken heft onder het bed van de verdachte gevonden.

Volgens het Pieter Baan Centrum is de vrouw, uit het Belgische dorp Vroenhoven, een gevaar voor de samenleving en moet ze worden behandeld. De rechtbank is het daarmee eens.

N. heeft alleen bekend dat ze bij het slachtoffer heeft ingebroken op zoek naar kostbaarheden. Het dodelijke misdrijf is volgens haar door een ander gepleegd.