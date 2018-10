Advocaat: Twan Huys gebruikte mij als lokeend

Advocaat Wim Anker zegt door Twan Huys te zijn gebruikt als lokeend om zijn cliënt Jenny Douwes naar de studio te krijgen.

,,Wim Anker krijgt geen enkele vraag, hij komt alleen aan het woord omdat hij zelf inbreekt. Wim Anker is gebruikt als lokeend om Jenny Douwes naar de studio te krijgen en het gesprek gaat alleen over Zwarte Piet, waar hij het nou juist pertinent niet over wilde hebben”, aldus een verklaring op de website van het kantoor van Anker. Hij reageert op uitlatingen die Huys maandag deed over de ophef rond de uitzending van RTL Late Night van vrijdag.

In die uitzending kreeg Jenny Douwes, het zelfbenoemde boegbeeld van de ‘blokkeerfriezen’, tegen haar zin in anti-Piet-activist Jerry Afriyie bij haar aan tafel geplaatst. ,,Niemand is blij met hoe het is gegaan, het was niet onze bedoeling. Heel vervelend”, zei Huys maandagavond. ,,Helaas geen excuses of een spijtbetuiging van de presentator”, stelt Anker vast.

Volgens de advocaat heeft RTL Late Night in de voorgesprekken nooit aangegeven dat er een discussie over Zwarte Piet zou plaatsvinden. Het gesprek zou volgens Anker gaan over de rechtszaak over de blokkade-actie op de A7 tijdens de nationale sinterklaasintocht in 2017.