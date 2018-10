Cokewasserij bij woningbrand Sittard ontdekt

In een woning in Sittard waar maandagavond een brand heeft gewoed is een cocaïnewasserij aangetroffen. De brand veroorzaakte ook een explosie. Daardoor is het pand aan de Ophoven instabiel geworden, meldt de politie. De woning wordt gesloopt.

De brandweer meldde rond middernacht dat de brand onder controle is en dat zich een explosie heeft voorgedaan. Later bleek in het pand een cocaïnewasserij te zijn gevestigd. In zo’n cokewasserij wordt cocaïne teruggewonnen dat voor het transport verwerkt is in een andere stof.