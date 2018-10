Crash elektrisch vliegtuigje onderzocht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar het neerstorten van een elektrisch vliegtuigje afgelopen zaterdag in het Groningse Onstwedde. De piloot kwam door die crash om het leven.

De raad is bijzonder geïnteresseerd in het voorval omdat het in Nederland de eerste keer is dat er een elektrisch toestel is neergestort. De piloot maakte een promotievlucht met de Pipistrel Alpha Electro van Dronten naar Stadskanaal.

Het toestel is grotendeels verwoest omdat het na de crash in brand vloog. De Onderzoeksraad heeft het wrak in beslag genomen voor technisch onderzoek.