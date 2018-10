Crowdfunding-actie voor ‘blokkeer-Friezen’

Sympathisanten van de 34 Friese verdachten die de A7 bij Joure blokkeerden op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar, hebben voor hen een crowdfunding-campagne in het leven geroepen. De bedoeling is zo veel mogelijk geld op te halen om de verdachten financiële compensatie te bieden als ze een celstraf krijgen of een taakstraf moeten doen.

Volgens de sympathisanten is de term ‘blokkeer-Friezen’ voor de verdachten inmiddels een geuzennaam geworden en wordt deze veelvuldig door medestanders gebruikt om de verdachten te steunen. De website www.strafpiet.nl is in het leven geroepen voor donaties. De initiatiefnemers hopen 200.000 euro op te halen.

Vorige week waren diende de zaak voor de rechter, op vrijdag 9 november volgt de uitspraak. Tegen de veertigjarige Jenny D. uit Drachten, het ‘boegbeeld’ van de actie, is een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. Tegen een verdachte is zes maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk. Voor de meeste andere verdachten werd een taakstraf van 120 uur gevraagd.