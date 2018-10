Eisen van acht jaar om voorbereiden liquidatie

Tegen twee mannen uit Amsterdam zijn celstraffen van acht jaar geëist omdat zij een liquidatie zouden hebben voorbereid in 2017. De twee (24 en 28 jaar) werden in mei vorig jaar bij Zaltbommel door een arrestatieteam van de politie klemgereden en aangehouden. Met die arrestatie is een liquidatie voorkomen, zegt het Openbaar Ministerie.

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt volgens justitie dat de verdachten op zoek waren naar een grote buit en dat zij van plan waren het beoogde slachtoffer om het leven te brengen. Ze spraken over de telefoon over het in het achterhoofd schieten. De twee zelf zeiden dat ze alleen wilden inbreken.

De verdachten waren vlak voor de arrestatie volgens het OM onderweg naar Oss waar op dat moment hun beoogde doelwit verbleef. Ze hadden deze man geobserveerd en hadden onder zijn auto een peilbaken geplaatst. In het huis van de 24-jarige zijn bovendien wapens en munitie gevonden.