Hoekstra: opheldering Saudi’s over journalist

De kans is klein dat minister Wopke Hoekstra (Financiën) volgende week naar Saudi-Arabië gaat voor een internationale investeringsconferentie. Als dat land niet voldoet aan internationale verzoeken om opheldering over de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, of als blijkt dat het betrokken is bij diens dood, is het bezoek van de baan.

Dat heeft de bewindsman via een woordvoerder laten weten. Hoekstra sprak vorige week al zijn zorg uit over de berichten uit Istanbul, waar Khashoggi niet terugkeerde van een bezoek aan het Saudische consulaat. ,,We willen exact weten wat er gebeurd is”, aldus zijn zegsman. ,,Geloofwaardig onderzoek is daarbij zeer belangrijk.”

Hoekstra houdt over de kwestie nauw contact met zijn collega Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Ook overlegt hij met buitenlandse collega’s.