Kamer wil dinsdag nog debat over dividendtaks

De Tweede Kamer wil nog dinsdag een debat met minister-president Mark Rutte over een nieuw pakket lastenverlichtingen voor bedrijven. Die maatregelen komen in plaats van de afschaffing van de dividendbelasting, die definitief van tafel is verdwenen.

Het schrappen van de heffing op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders stond in het regeerakkoord, maar stuitte van meet af aan op veel kritiek. De oppositie vindt dat de 1,9 miljard euro die de maatregel kost veel beter kan worden besteed aan de publieke sector of aan verbetering van de koopkracht van huishoudens.

De coalitiepartijen willen het geld evenwel alsnog steken in lastenverlichting voor bedrijven. Zo gaat voor zowel grote als kleine bedrijven de winstbelasting nog verder omlaag dan in het regeerakkoord al was afgesproken. Sommige belastingmaatregelen die bij het bedrijfsleven in minder goede aarde vielen, worden bovendien verzacht.