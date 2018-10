Kritiek op begeleiding pleegouders baby Hannah

Jeugdbescherming Brabant (JBB) en jeugdzorgaanbieder CJZ hebben onvoldoende gedaan bij de begeleiding van de pleegouders van baby Hannah die in februari door haar biologische ouders werd ontvoerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) hebben dat geschreven aan de toenmalige pleegouders van het meisje over onderzoek dat is gedaan naar de gebeurtenis.

De inspecties hebben zich volgens een brief verwonderd over sommige van het aanzienlijke aantal tekortkomingen. Zo moesten de pleegouders bijvoorbeeld zelf veiligheidsafspraken maken met de wijkagent. In beide betrokken organisaties waren er bovendien geen afspraken over de omgang met een geheime plaatsing zoals die van baby Hannah.

De biologische ouders van de baby namen haar op 26 februari op de parkeerplaats van een supermarkt weg bij de pleegmoeder. De ontvoering kon dezelfde dag worden beƫindigd omdat de ouders op een vakantiepark in Duitsland werden herkend.