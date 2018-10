De politie heeft dinsdagmiddag in het Stadskantoor in Utrecht een man aangehouden. Volgens een politie-woordvoerder was er sprake van een ,,verdachte situatie”, maar meer wilde hij er op dit moment niet over kwijt.

Het AD meldt dat bij de aanhouding zeker tien agenten betrokken waren. Zij droegen daarbij kogelwerende vesten. Het gebouw zou niet ontruimd of afgesloten zijn wegens de arrestatie.