Nederlander valt in Worms van het balkon

Een Nederlander die iets te diep in het glaasje heeft gekeken is in de Duitse stad Worms van een balkon gevallen. Hij viel zeven meter naar beneden en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlander was wel aanspreekbaar.

De beschonken man stond op het balkon van de derde verdieping en had zijn jas over de reling gelegd. Toen zijn jas naar beneden viel en hij die nog probeerde te grijpen, verloor de man zijn evenwicht. Door een luifel werd zijn val deels gebroken, meldt de politie.