Proef met spreekuur door rechter succes

Een proef met rechters die spreekuur houden voor mensen met conflicten, blijkt redelijk succesvol. In de eerste anderhalf jaar dat het experiment liep voor de rechtbank Noord-Nederland werden 64 zaken behandeld. Daarvan eindigden 58 zaken in een schikking, relatief veel vaker dan bij een kantonrechter gebeurt. Bijna negen op de tien deelnemers zijn positief, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksbureau Pro Facto.

De zeven kantonrechters die spreekuur hielden, traden vooral op in kleine conflicten zoals burenruzies of onenigheid over een verbouwing. De rechters gingen vaak ter plekke kijken en hoorden dan beide partijen. Daarna stuurde hij aan op een compromis of volgde een besluit.

De betrokkenen waardeerden vooral de snelle behandeling, lage kosten en de menselijke benadering door de rechter. Sommigen vonden wel dat ze onder druk werden gezet om tot een schikking te komen. Toch was 71 procent van de deelnemers na enige tijd nog steeds tevreden met het resultaat.

De Raad voor de Rechtspraak wil graag verder experimenteren met dit soort laagdrempelige procedures.