Steeds vaker hartproblemen door drugs

Drugs in de stad, het hart in extase. Daarover praat cardioloog Robert Riezebos donderdag tijdens de eerste publieksacademie van het OLVG, het stadsziekenhuis van Amsterdam.

,,Met deze bijeenkomst willen we kennis delen, awareness creëren en een discussie op gang brengen over de rol van drugs in de stad”, zegt Riezebos.

Toen hij in 2000 met zijn opleiding tot cardioloog begon werd hij een paar keer per jaar geconfronteerd met problemen die patiënten kregen door drugsgebruik. Nu is dat wekelijks en op de afdeling Spoedeisende Hulp zijn ernstige gevallen dagelijkse kost.

Het hart is kwetsbaar, zeker voor gebruikers van cocaïne, xtc, speed en andere uppers. Riezebos ziet mensen met hartfalen en hartritmestoornissen en onlangs nog een sterfgeval door een gescheurde aorta. ,,Het is nog net geen routine, maar het is wel een zorgelijke ontwikkeling”, zegt hij.

De gebruikers zijn vaak onwetend over de effecten op het hart. Websites als die van de Jellinek Kliniek laten echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Cocaïne bijvoorbeeld verhoogt de hartslag en vernauwt de bloedvaten. Het hart heeft meer zuurstof nodig, maar krijgt door de vernauwde bloedvaten juist minder. Het hart moet dus harder werken om aan zuurstof te komen.

Ongeveer één op de vier hartinfarcten bij mensen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar is toe te schrijven aan cocaïnegebruik.

,,Maar het zijn niet alleen jonge mensen die bij het OLVG met problemen binnenkomen. We zien steeds meer 50-, 60- en 70-jarigen die cocaïne gebruiken”, aldus Riezebos. Iemand van veertig jaar met een hartinfarct moet de rest van zijn leven medicijnen slikken, maar herstelt sneller dan een ouder iemand. De ouderen lopen een groter risico. Vaak hebben ze al onderliggende hart- en vaatproblemen. Het cokegebruik kan die verergeren.

,,Wat ook belangrijk is voor de arts is te weten of iemand met klachten als pijn op de borst drugs heeft gebruikt. De behandeling vereist dan namelijk andere dan de reguliere medicijnen. Die kunnen zelfs tot verergering leiden”, zegt Riezebos.

Hij zal er donderdag op aandringen tijdig aan de bel te trekken als er klachten optreden door drugsgebruik. ,,Neem geen risico en wees er eerlijk over.”